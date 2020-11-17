Кремль отреагировал на публикации с цитатами Путина в соцсетях

17.11.2020 | 13:56

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на публикации с цитатами главы государства в социальных сетях. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что российский лидер не зарегистрирован в социальных сетях. «Любая информация, которую вы можете на этот счет прочитать, — тем более, закавыченная, а на незакавыченную вообще не стоит обращать внимания, — так вот, любая закавыченная информация, скорее всего, является фейком», — сказал он.

Песков также призвал СМИ не верить таким публикациям.

Журналисты, в частности, попросили пресс-секретаря президента прокомментировать одну из недавних публикаций в соцсетях, где Путину приписывают слова о том, что «немцы слепо пойдут за Меркель — так же, как они шли за Гитлером в 39-м году». Эту публикацию Песков назвал абсолютной чушью.

В 2017 году Путин сообщил, что у него нет ни одного аккаунта в социальных сетях. Глава государства добавил, что в конце трудного дня его больше волнует не интернет, а то, как «быстрее до койки добраться». «Сотрудники моего аппарата, администрации, конечно, очень активно используют интернет во всех его ипостасях, но я лично физически этим не пользуюсь», — говорил он.

Российский лидер рассказал, что в сети есть около пяти тысяч аккаунтов, которые ведутся от его имени, однако сам он отношения к этим страницам не имеет. «Надеюсь, что ничего дурного они там не пишут, но во всяком случае это не я», — отмечал он.

В 2018 году глава государства призывал пресечь вбросы через соцсети. «Мы видим, что, к сожалению, идут вбросы через социальные сети, в том числе из-за границы, для того, чтобы посеять и панику, и посеять недоверие, столкнуть людей между собой. Вот этого, безусловно, нельзя допустить, ни при каких обстоятельствах», — подчеркивал Путин.