В России зарегистрированы рекордные 22 778 заражений коронавирусом за сутки

16.11.2020 | 11:13

За последние сутки в России зарегистрировано 22 778 фактов заражения коронавирусом в 85 регионах. Это новый рекорд. Всего в стране за время эпидемии выявлено 1 948 603 инфицированных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве (6360), Петербурге (2039), Подмосковье (810). Самые низкие показатели по заболеваемости зафиксированы на Чукотке (5) и в Ненецком округе (8).

В течение дня в стране поправились 13 846 человек, за все время вылечились 1 453 849 пациентов. Также за сутки умерли 303 человека, всего скончались 33 489 зараженных.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок говорил, что инфекцию можно победить за две недели, если запереть всех людей в квартирах и не разрешать выходить. Такие жесткие меры оказались эффективными в Китае, Вьетнаме, Южной Корее, Тайване.