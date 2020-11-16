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В стране и мире

Первый в России регион ввел локдаун

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Республика Бурятия ввела локдаун на две недели из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил глава региона Алексей Цыденов, передает «Коммерсант».

Бурятия стала первым в России регионом, который ввел локдаун во время второй волны коронавируса. Закрываются все предприятия торговли и общественного питания, в том числе и торговые центры, кафе и рестораны, а также салоны красоты, фитнес-клубы. Ограничения не распространяются на заведения общепита на территории предприятий и гостиниц, продовольственные магазины, аптеки, салоны связи, а также розничную торговлю товарами первой необходимости.

Как объяснил Цыденов, власти пошли на такой шаг из-за дефицита лекарств и свободных коек в больницах. «Врачи работают на износ, сжав зубы», - сказал он. Для поддержки экономики бизнесу обещают налоговые поблажки. При этом глава Бурятии подчеркнул, что продлевать ограничения после 30 ноября не будут.

За все время в Бурятии было выявлено 14 838 заболевших COVID-19. Из них более 12,6 тысяч человек уже выздоровели, еще 273 скончались. Всего в России зафиксировано более 1,9 миллиона пациентов с коронавирусом.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Вперёд, чудилы!

Гость||

Господи! Ну сколько же можно!!! Интересно, кто-нибудь ответит за отмену плановых операций в больницах, за пераспределение квот, за уничтожение экономики, за бесконтрольный рост цен...

Гость||

Гость писал(a):

Интересно, кто-нибудь ответит за отмену плановых операций в больницах, за пераспределение квот, за уничтожение экономики, за бесконтрольный рост цен
В Сети появилось видео, запечатлевшее ситуацию в переполненном COVID-госпитале в Италии. Оно было снято в Неаполе. Весь коридор битком набит пациентами разных возрастов, а в туалете на полу лежит труп мужчины.

«Этот человек мертв, это больница Кардарелли. Мы в отделении неотложной помощи. На койке лежит женщина в собственной моче и экскрементах, мы даже не знаем, жива она или нет», - говорит за кадром один из пациентов.

Гость||

ЦЕЛЬ ОДНА ОТВЛЕЧ НАСЕЛЕНИЕ ОТ РЕАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Гость||

Гость писал(a):

НАСЕЛЕНИЕ ОТ РЕАЛЬНОГО
Кокое тебе ещё население, смерд?

Гость||

Зачем они заменили на слово Локдаун?

Гость||

А за чей счёт эти каникулы, у гаранта денег нет, он же сказал , ничего страшного не происходит , надо трудиться но в средствах защиты, соблюдать дистанцию, мыть руки с мылом и хорошего всем настроения!

Гость||

За чей счёт?,за свой,нечего было летом кутить ,да по югам ездить,и деньги которые выделяли детям,надо было не на игрушки тратить,а немного отложить.Вы думаете опять по 20 дадут?Нет ,сделают 100% оплаты только больничных листов,т.е.какая белая з.та столько и получите,а то получили и тунеядцы и рабочие поровну

Гость||

Вы не обращайте. Кто-то вот ничего не получил. Частника обязали содержать людей во время ЛОКДАУНА, а у него не нашлось на это средств. И тут так будет. Когда обсуждали продление Новогодних каникул, банкет был за счёт работодателя.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|16.11.2020 09:20|

Господи! Ну сколько же можно!!! Интересно, кто-нибудь ответит за отмену плановых операций в больницах, за пераспределение квот, за уничтожение экономики, за бесконтрольный рост цен...

все нормально

Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников "патриотизму". На базе отдыха в деревне Ватнаволок Кондопожского района Карелии создали бутафорский концлагерь, где воссоздадут жизнь и быт малолетних узников финских переселенческих лагерей. Об этом говорится в сюжете Новости Карелии Концлагерь строят за президентский грант. Руководитель фонда "Открытые возможности" Наталья Абрамова, непосредственно курирующая проектом, говорит, что детей будут привозить сюда на "воспитание патриотизма". Для учащихся подготовили образовательную программу с названием "Патриотические выходные". А лекции для посетителей будут проводить сами "бывшие малолетние узники". Инициаторы уверены, что они смогут поделиться большим опытом.

"Дети будут в течение всех выходных заниматься различными военно-патриотическими играми, будут уроки мужества проводиться", – пояснила Абрамова.

Гость||

Гость писал(a):

Кокое тебе ещё население, смерд?
холопы начитались и насмотрелись гейроп и педоноссий и то же захотели так жить.

но не в коня корм.

его нужно заработать.....

иногда даже как на жидобиндеровщине.

ОНО сидит крепко, как репка! -- собирай братву: Дедку, Бабку, Внучку, Жучку... ...и Мышку с хвостиком -- шо б яичко упало и опухло...*)

Имя: Гость
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