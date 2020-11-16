Сетевое издание|18+|Понедельник|16 ноя 2020|14:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

МВД запросило миллиарды на искусственный интеллект для поиска маньяков в России

Печать

МВД России запросило 55 миллиардов рублей на проект поиска маньяков с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщает «КП» в своем Telegram-канале.

Планируется, что нейросеть будет использоваться в специальном программном обеспечении. В частности, оно позволит автоматически выявлять признаки серийных и взаимосвязанных преступлений, а также определять внешность преступников по биоматериалу, полученному с мест преступлений. Сейчас правоохранители выявляют серийных убийц вручную.

МВД планирует внедрить новые технологии в ближайшие два года. Подготовить техзадания должны частные разработчики, для этого нужны 55 миллиардов рублей.

Ранее 16 ноября сообщалось, что российская полиция представила проект по внедрению искусственного интеллекта в работу правоохранительных органов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Совсем охренели,посадите сотню проворовавшихся чиновников и депутатов с конфискацией и у вас на много И.И. денег появиться. Можете с Пензы начать,народ просит давно.

Гость||

Система покажет, сколько преступников в Кремле?

Гость||

Гость писал(a):

Система покажет, сколько преступников в Кремле?
Такая система есть. Это астрология. И поэтому её занесли в число ненаучных.

Гость||

Гость писал(a):

Система покажет, сколько преступников в Кремле?
Приборы зашкаливают. Концентрация жуликов и воров превышает все мыслимые нормы.

Гость||

Не шутили бы они с ИИ, покажет еще не то...

Гость||

А зачем итак понятно где они кучкуются,это ВШЭ ,это Чубайс и его окружение.

Гость||

Когда-то худощавый ленинградский мальчик, получив подзатыльник от хулиганов бегал им за сигаретами и в благодарность получал от хулиганов возможность докурить окурок. Как вы думаете, стань этот мальчик хозяином страны, что изменится? Да ничего, только вместо сигарет теперь страны, а принципы всё те же.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте