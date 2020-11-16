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В стране и мире

Мишустин анонсировал реформу системы управления в России

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Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал с 1 января реформу системы управления, она займет три месяца. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 16 ноября.

По его словам, запланировано сокращение штатов в министерствах и в региональных подразделениях.

«В рамках реформы в центральных аппаратах федеральных ведомств сократят штат на пять процентов, в территориальных органах - на 10 процентов», - рассказал он.

Мишустин уточнил, что в основном речь идет о сокращении вакантных позиций, финансирование останется прежним.

Кроме того, после проведения реформы граждане смогут напрямую отправлять свои обращения в ведомства через портал Госуслуг, рассказал премьер.

«Для этого расширяем возможности единого портала государственных и муниципальных услуг, начнем с тех министерств и ведомств, чьи услуги сегодня особенно востребованы», - подчеркнул Мишустин.

По его словам, в первую очередь речь идет о Минздраве, Минпросвещении, Фонде обязательного медицинского страхования.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мишустин анонсировал реформу системы управления в России
Своих расставит и зарплату им прибавит.

Гость||

Гость писал(a):

Своих расставит и зарплату им прибавит.
Да там и так одни свои,г-усские.

Гость||

Думцев и прочих решал он не хочет сократить? Кризисы на дворе ,нахрена их столько.

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Мишустин анонсировал реформу системы управления в России
Своих расставит и зарплату им прибавит.
Так и будет.

Гость||

Гость писал(a):

Своих расставит и зарплату им прибавит.
Гость писал(a):
Думцев и прочих решал он не хочет сократить? Кризисы на дворе ,нахрена их столько.
Боты Навального появились

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мишустин анонсировал
Дальше можно не читать и так всё ясно.

Имя: Гость
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