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В стране и мире

В России выявили 22,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

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В России за последние сутки зафиксировали 22 572 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Всего в стране с весны выявлено 1 925 825 инфицированных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (6271), Петербурге (1944), Подмосковье (812). Самые низкие показатели по заболеваемости - на Чукотке (2), в Ненецком округе (8).

В течение дня поправились 14 456 пациентов, всего выздоровели 1 439 985 человек. Также за сутки скончались 352 больных, общее число умерших достигло 33 186.

Ранее руководитель ЛОР-клиники, врач высшей категории Владимир Зайцев говорил, что заразиться коронавирусной инфекцией зимой проще, так как при морозах частицы вируса могут дольше задерживаться в воздухе. Кроме того, с наступлением холодов люди чаще болеют, организм ослаблен. Иногда некоторые неправильно одеваются и в итоге переохлаждаются.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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