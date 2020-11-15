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В стране и мире

В Минпросвещения раскритиковали постоянную дистанционку

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Минпросвещения России раскритиковало постоянное и массовое дистанционное обучение школьников, сообщил РИА Новости первый замминистра Дмитрий Глушко.

По его словам, полное дистанционное обучение разрушает образовательный процесс и препятствует качественной передаче знания от учителя ученику. «Помимо обучения у школы есть важная функция - это воспитание», - пояснил он.

Глушко заявил, что учащиеся начальных классов находятся в том возрасте, когда детям особенно сложно учиться дистанционно. Кроме того, решение посадить за компьютер первоклассника, который еще не был на настоящем уроке, противоречит санитарным правилам и нормам (СанПиНам), которые регулируют использование технических средств в развитии ребенка.

На фоне распространения коронавирусной инфекции школьников некоторых российских регионов перевели на дистанционное обучение. Так, в Москве продлили дистанционный формат обучения для школьников 6-11-х классов до 22 ноября. В Забайкальском крае продлили каникулы для младшеклассников и перевели на дистанционное обучение школьников, которые обучаются в местах повышенного роста заболеваемости COVID-19.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Минпросвещения России раскритиковало постоянное и массовое дистанционное обучение школьников, сообщил РИА Новости первый замминистра Дмитрий Глушко.

По его словам, полное дистанционное обучение разрушает образовательный процесс и препятствует качественной передаче знания от учителя ученику. «Помимо обучения у школы есть важная функция - это воспитание», - пояснил он.

Совершенно верно.

Гость||

Следующий шаг за введением дистанционки- оптимизация образования. Сокращение учителей( один на дистанционке может заменить сто), переход на подготовку у репетиторов, введение платного образования. Этот процесс раз запустите, потом не остановите.

Гость||

Товарищи, ну вы же видите неустанную заботу властьимущих о народе. Что аж сокращается население небывалыми шагами. Вот и все.

Гость||

Скоро уроки проводить будет некому, много больных дайте учителям выздороветь, в классах и группах дети ковидники.только вузы побеспокоились о своих студентах и коллективах, почему директора колледжей такие боязливые?

Гость||

Гость писал(a):

узы побеспокоились о своих студентах и коллективах, почему директора колледжей такие боязливые?
Не хотят сокращать штат учителей. Дети легко переносят ковид и при этом получают иммунитет.

Гость||

Гость писал(a):

Дети легко переносят ковид и при этом получают иммунитет.
Это твои фантазии.

Гость||

Гость писал(a):

Дети легко переносят ковид и при этом получают иммунитет.

Это твои фантазии.

Приведи пример. Все мои знакомые дети переболели не легко, а очень легко.

Гость||

То есть в больницах дети не лежат с ковидом?

Гость||

Гость писал(a):

Приведи пример.
Зачем тебе дурачку приводить примеры. 20% детей переносят коронавирусную инфекцию в тяжёлой степени. 80% детей в лёгкой и средней степени. Жизни всех детей важны. Иммунитет не гарантируется. Даже в случае формирования иммунитета уровень антител недостаточен и может произойти повторное заражение с вероятно более серьёзными последствиями. Коллективный иммунитет единственный способ забыть о коронавирусе, а для этого нужна масштабная кампания по вакцинации населения против коронавируса.

Имя: Гость
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