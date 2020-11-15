Российскую дорогу посыпали человеческими останками

15.11.2020 | 15:34

Российскую дорогу в Иркутской области посыпали человеческими останками. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Жители города Киренска заметили на дороге череп и кости после того, как подрядчик посыпал ее песком из-за льда. Полиция уже начала проверку.

По одной из версий, землю взяли рядом с кладбищем, по другой - привезли с карьера, в котором могли находиться останки участников Гражданской войны.

Ранее коммунальщики Астрахани отремонтировали дорогу кладбищенским мусором: кусками надгробий и искусственными цветами. Прокуратура обязала расчистить дорогу «от фрагментов ритуальной атрибутики».