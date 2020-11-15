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В стране и мире

Российскую дорогу посыпали человеческими останками

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Российскую дорогу в Иркутской области посыпали человеческими останками. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Жители города Киренска заметили на дороге череп и кости после того, как подрядчик посыпал ее песком из-за льда. Полиция уже начала проверку.

По одной из версий, землю взяли рядом с кладбищем, по другой - привезли с карьера, в котором могли находиться останки участников Гражданской войны.

Ранее коммунальщики Астрахани отремонтировали дорогу кладбищенским мусором: кусками надгробий и искусственными цветами. Прокуратура обязала расчистить дорогу «от фрагментов ритуальной атрибутики».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Ничего святого не осталось . Вот оно мракобесие.

Имя: Гость
Комментарий:

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