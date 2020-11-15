Итоговое сочинение для выпускников российских школ задумали перенести

15.11.2020 | 08:22

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что итоговое сочинение в российских школах могут перенести, если эпидемиологическая ситуация не позволит провести его. Об этом он сообщил «Российской газете».

По словам главы ведомства, соответствующее решение будет принято в ближайшие дни. «Но хочу сказать одно: не будет такого, что какие-то субъекты напишут сочинение, а другие в этот момент из-за карантина - нет», - заявил Музаев. Он отметил, что при отсутствии стабилизации ситуации с коронавирусом будут приняты антикризисные меры и ведомство предложит правительству перенести даты итогового сочинения.

По его словам, вариант проведения сочинения в дистанционном формате ведомство не рассматривает, поскольку есть риск, что в домашних условиях «испытание вообще превратится в сочинение для родителей, а не для выпускников».

Музаев также заявил, что в будущем формат сочинения нужно будет пересмотреть - чтобы не объявлять тематические направления в начале года и не давать различным интернет-ресурсам возможность публиковать шаблоны работ, которые ученики затем пытаются подогнать под свою конкретную тему. Однако в этом году таких изменений не будет, поскольку школьники оказались в сложных условиях из-за пандемии.

Ранее в Рособрнадзоре допустили перевод Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в дистанционный формат. Музаев заявил, что возможность не исключается, однако на сегодняшний день дистанционный формат не позволяет в полной мере обеспечить объективное проведение экзаменов. Вместе с тем он подчеркнул, что для проведения ЕГЭ удаленно необходимо обеспечить контроль за соблюдением порядка на экзамене.