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В стране и мире

В России захотели сократить первый рабочий день после новогодних праздников

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В России захотели сократить первый рабочий день после новогодних праздников. С таким предложением выступил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин, сообщает RT.

Письмо с соответствующей инициативой Петунин направил на имя главы Минтруда Антона Котякова. «Прошу вас оценить целесообразность внесения в трудовое законодательство изменений в части уменьшения на два часа продолжительности первого рабочего дня в календарном году, следующего за нерабочими новогодними праздниками», — отмечается в сообщении директора.

По его словам, в настоящее время действующее законодательство предусматривает возможность введения укороченного рабочего дня только непосредственно перед праздниками. При этом, считает Петунин, предлагаемые им изменения могли бы создать более благоприятные условия для выхода сотрудников на работу и возвращения их к привычному графику после долгих каникул.

Ранее в ноябре партия «Коммунисты России» предложила продлить новогодние каникулы на две недели из-за ухудшения ситуация с коронавирусом. По словам председателя ЦК партии Максима Сурайкина, выходные необходимо объявить до 24 января. При этом власти могут воспользоваться весенним опытом 2020 года — тогда вынужденные выходные оплачивались россиянам как рабочие дни.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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