В России выявили рекордные 22,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

14.11.2020 | 11:22

В России за последние сутки выявили 22 702 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах — это новый рекорд по суточному приросту с начала пандемии. Обновленные данные приводит оперативный штаб по контролю и борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в субботу, 14 ноября.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (6627), Санкт-Петербурге (1852) и Московской области (786). Наименьшие показатель — в Чукотском (3) и Ненецком (8) автономном округах.

Также за прошедшие сутки еще 18 626 человек выздоровели, умерли — 391. С учетом обновленных данных всего с начала пандемии коронавирусом заразились 1 903 253. Большая часть заболевших — 1 425 529 человек — выздоровели и выписались. Еще 32 834 скончались.