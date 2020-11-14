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В стране и мире

Умер Армен Джигарханян

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Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на друга артиста Артура Согомоняна.

По словам собеседника агентства, Джигарханян умер утром в субботу, 14 ноября. «Сердце остановилось в шесть утра», — сказал Согомонян. Он уточнил, что причиной смерти артиста стали его возраст и болезни.

В последние годы Джигарханян часто попадал в больницу. Так, в июне 2020-го его госпитализировали в тяжелом состоянии с инсультом. Тогда его бывшая жена Виталина Цимбалюк-Романовская пояснила, что состояние актера ухудшилось из-за сидячего образа жизни, который он вел в самоизоляции.

В августе прошлого года его также госпитализировали, однако позже заявили, что артист проходит плановый осмотр. В 2018 году Джигарханян попадал в больницу пять раз.

Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года. С 1996 года он был президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Артист известен по ролям в таких фильмах, как «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Место встречи изменить нельзя», «Собака на сене», «Ширли-мырли».

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Источник — lenta.ru
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