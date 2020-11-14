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В стране и мире

Таиланд назвал условия для въезда туристов

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Таиланд открыл границы для туристов, которые имеют не менее 1,3 миллиона рублей на банковском счете. Об этом сообщает портал Travel off Path.

Власти страны назвали еще ряд условий для въезда. В первую очередь нужно предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, который был взят в течение 72 часов до полета. После въезда в страну путешественникам сделают второй тест на вирус. «В случае положительного результата теста путешественник будет переведен в государственную больницу на карантин», — сообщают на портале.

Туристы могут получить визу типа TR. Она выдается на 60 дней с возможностью продления еще на 30 суток. Путешественникам также необходимо оформить страховку на сумму не менее 100 тысяч долларов, которая могла бы покрыть лечение коронавируса.

В консульстве Таиланда в России заявили ТАСС, что пока не выдают туристические визы российским гражданам. Кроме того, Россия не входит в список стран с благоприятной эпидемической обстановкой. Примерные сроки возобновления выдачи туристических виз также неизвестны.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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