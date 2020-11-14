14.11.2020 | 10:28

Нелюбовь к маскам обошлась москвичам в 500 миллионов рублей: сумма штрафов с начала осени за отсутствие масок в общественных местах составила от 410 до 512,5 миллиона рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на столичный Главконтроль.

Всего с 1 сентября за нарушение масочного режима оштрафовали 102,5 тысячи жителей Москвы. При этом штраф за это нарушение составляет 4-5 тысячи рублей. В отношении юридических лиц за этот период составлено 15 тысяч. административных протоколов.

Ежедневно в магазинах и общественном транспорте выявляется около трех тысяч нарушителей. В Главконтроле подчеркнули, что в регионах также штрафуют за нарушение масочного режима. Так, в Ростовской области оштрафовали жителей на 13,5 миллиона рублей, а в Свердловской — на три миллиона. При этом отмечается, что размер наказания за несоблюдение санитарных правил в России намного меньше, чем в европейских странах. Например, в Италии за отсутствие маски придется заплатить одну тысячу евро (91,4 тысячи рублей).

Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению Сергей Савостьянов заявил, что выпускать на улицы «армии контролеров», в то время как многие переведены на удаленный домашний режим, нецелесообразно. По его словам, введение жестких мер весной дало больший результат со спадом заболеваемости, однако привело к падению экономики.

В октябре ученые увидели признаки психического расстройства в нежелании носить медицинские маски. Об этом свидетельствуют результаты исследования бразильских специалистов, в котором приняли участие 1500 человек от 15 до 73 лет. Так, по их данным, у людей, которые отказываются от ношения масок, есть такие черты характера как враждебность и принятие риска, свойственные людям с диагнозом «антисоциальное расстройство личности».