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В стране и мире

Экономист назвал выгодные альтернативы доллару

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Исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов назвал выгодные альтернативные доллару валюты, которые следует приобретать россиянам для защиты от инфляции. Об этом экономист рассказал агентству «Прайм».

Эксперт посоветовал покупать наиболее стабильные и в меньшей степени подверженные волатильности валюты. К таким относятся евро, швейцарский франк, японская йена и китайский юань. Однако лучше всего делить накопленное на части и хранить в разных валютах. Иванов заметил, что таким образом поступают все центральные банки мира, храня средства и в национальной, и в других валютах, а также в драгоценных металлах.

Экономист подсчитал, что курс рубля в этом году упал по отношению к доллару более чем на 20 процентов. В то же время швейцарский франк и евро подорожали на 30 процентов к рублю, японская йена – на 28 процентов , китайский юань – на 26 процентов. Иванов отметил, что франк стоит чуть дешевле евро – 84 рубля, евро – 90 рублей, 100 японских йен можно купить за 72 рубля, а китайский юань очень доступен – он стоит около 12 рублей.

Ранее стало известно, что россияне нашли способ спасти рублевые сбережения. Они стали приобретать недвижимость в Турции. Спрос на нее среди российских граждан вырос в октябре 2020 года на 55,3 процента по сравнению с прошлым месяцем.

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Источник — lenta.ru
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