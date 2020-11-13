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В стране и мире

В российской аптеке нашли поддельное лекарство от COVID-19 на миллионы рублей

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В одной из московских аптек нашли поддельное лекарство от COVID-19 на сумму более двух миллионов рублей. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Росздравнадзора.

Изъятые препараты производились в Турции и не были зарегистрированы в качестве лекарственных.

«В целях предотвращения причинения вреда жизни и здоровью граждан лекарственные препараты изъяты. Их происхождение устанавливается», — говорится в сообщении. В Росздравнадзоре добавили, что компания «Каскад здоровья» может быть оштрафована.

Ранее специалисты новосибирского центра «Вектор» обнаружили 15 соединений, которые обладают противовирусной активностью. В перспективе на их основе могут быть созданы лекарственные препараты от коронавируса. В мае 2020 года Минздрав одобрил первый препарат от COVID-19 «Фавипиравир». 14 октября ведомство одобрило еще два лекарства от коронавируса — импортный и отечественный «Ремдесивир».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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