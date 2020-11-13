Сетевое издание|18+|Пятница|13 ноя 2020|18:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В России повысят цены на алкоголь

Печать

Минимальные розничные цены вырастут в России на водку, коньяк и игристые вина с 1 января 2021 года. Соответствующий приказ Минфина опубликован на официальном портале правовой информации.

Минимальная розничная цена на водку повысится на 5,7 процента (до 243 рублей за 0,5 литра), стоимость коньяка увеличится на три процента (до 446 рублей), цена на шампанское вырастет также на три процента (до 169 рублей за 0,75 литра). Приказ действует до 31 декабря 2026 года включительно. До этого минимальную стоимость розничной продажи алкоголя увеличивали 1 января текущего года.

Ранее стало известно, что в стране снижается потребление крепких алкогольных напитков: с водки и коньяка потребители переходят на вино. Об этом сказано в первом Национальном докладе по рынку вина, который подготовило Роскачество. В первом квартале 2020 года продажи вина в России увеличились на 5,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Не пейте,гоните

Наши акцизы-их дворцы

Гость||

Ну так надо было это ожидать, сигареты, водка, самый ходовой товар, руки так и чешутся поднять. Раз негде больше взять Полуянову, на большее серого вещества не хватает,а жить то хочется очень хорошо с комфортом ..да и бюджетникам надо где то з/п брать ..

Гость||

Продажи уйдут в тень, это уже проходили! Никакой прибыли бюджет не получит, это только ухудшит ситуацию!

Гость||

Про суррогаты и наркоманию подзабыли. Опять грабли. Который раз.Хорошее вино от 600, остальное тоже суррогаты.Не любят у нас людей.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте