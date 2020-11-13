В России повысят цены на алкоголь

13.11.2020 | 16:32

Минимальные розничные цены вырастут в России на водку, коньяк и игристые вина с 1 января 2021 года. Соответствующий приказ Минфина опубликован на официальном портале правовой информации.

Минимальная розничная цена на водку повысится на 5,7 процента (до 243 рублей за 0,5 литра), стоимость коньяка увеличится на три процента (до 446 рублей), цена на шампанское вырастет также на три процента (до 169 рублей за 0,75 литра). Приказ действует до 31 декабря 2026 года включительно. До этого минимальную стоимость розничной продажи алкоголя увеличивали 1 января текущего года.

Ранее стало известно, что в стране снижается потребление крепких алкогольных напитков: с водки и коньяка потребители переходят на вино. Об этом сказано в первом Национальном докладе по рынку вина, который подготовило Роскачество. В первом квартале 2020 года продажи вина в России увеличились на 5,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.