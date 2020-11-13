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В стране и мире

Стало известно об открытии популярной европейской страны для россиян

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Российские туристы смогут посещать Испанию при наличии справки с отрицательным результатом теста на коронавирус. Об открытии популярной европейской страны сообщает The Local.

Как отмечает издание, граждане стран с «высоким уровнем риска», в том числе, России, смогут посещать Испанию с 23 ноября. Для въезда в страну им понадобятся отрицательные ПЦР-тесты на COVID-19, сделанные в течение 72 часов.

«Порог, определяющий, попадает ли страна в категорию "высокого риска", основан на директивах ЕС (Европейского союза — прим. «Ленты.ру») и настолько низок, что фактически включает все страны внутри Евросоюза и многие за его пределами», — говорится в статье.

Туристы должны предоставить результаты анализов в бумажном или электронном виде на испанском или английском языке. По данным портала, без тестов иностранцев даже не пустят на борт самолета. В аэропорту им повторно измерят температуру, а также проведут медицинский осмотр.

Ранее стало известно о возобновлении авиасообщения между Россией и Кипром с 22 ноября. При этом сообщалось, что российские туристы пока не смогут посещать республику.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Отличненько. Полечу на жопинг в Аликанте.

Имя: Гость
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