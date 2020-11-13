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В стране и мире

«Роскосмос» выпустит алкоголь под маркой «Поехали!»

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«Роскосмос» начнет выпускать духи, одежду и алкоголь под новым товарным знаком «Поехали!». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспатента.

Заявка охватывает множество разделов международной классификации товаров и услуг. В частности, туда входят парфюмерно-косметическая продукция, лекарственные средства, электронно-бытовая техника, драгоценные металлы, одежда, игрушки и алкогольная продукция.

«Заявка № 2020700144 на регистрацию фразы "Поехали!" в качестве товарного знака подана госкорпорацией "Роскосмос" в отношении широкого перечня товаров и услуг», — уточнил представитель Роспатента.

10 ноября стало известно, что «Роскосмос» планирует зарегистрировать в качестве товарного знака слово «Поехали!», которое космонавт Юрий Гагарин произнес перед полетом в космос, а также другие «исторические обозначения», чтобы оградить себя от недобросовестной конкуренции.

В сентябре в России на дне Балтийского моря нашли духи 300-летней давности и захотели их возродить. Отмечалось, что если основа парфюмерной композиции сохранилась, то специалисты попытаются восстановить аромат, которым пользовались аристократы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Все у Илона Маска копирует. Шорты, текиллу. На большее ума не хватает

Гость||

Гагарин в гробу перевернулся

Гость||

ха-ха-ха

Гость||

Куда современнее - Приехали (((

Гость||

Очередное дно пробито.

Гость||

Толково придумано.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Роскосмос» начнет выпускать духи, одежду и алкоголь под новым товарным знаком «Поехали!».
Ну почему свои же свои то задачи не выполнять?

Гость||

А может все-таки ракеты?

Гость||

Гость писал(a):

А может все-таки ракеты?
Водку лучше берут).

Гость||

Херово все значит с космосом.Не за горами консерва "Завтрак космонавта" и ливерная колбаса " Терешковская".

Гость||

Конечно херово. Дырку на мкс никак заделать не могут, даже скотч не помогает.

Гость||

С колбасой перебор. Никто тухлятину есть не будет))

Гость||

Гость писал(a):

даже скотч не помогает.
Ведь для этого он и придуман)).

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Роскосмос» начнет выпускать духи, одежду и алкоголь под новым товарным знаком «Поехали!».
penzainform.ru писал(a):
«Роскосмос» начнет выпускать духи, одежду и алкоголь под новым товарным знаком «Поехали!».
Нам космос ни к чему. Сами прилетят.

Гость||

Проехали

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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