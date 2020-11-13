«Роскосмос» выпустит алкоголь под маркой «Поехали!»

13.11.2020 | 13:14

«Роскосмос» начнет выпускать духи, одежду и алкоголь под новым товарным знаком «Поехали!». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспатента.

Заявка охватывает множество разделов международной классификации товаров и услуг. В частности, туда входят парфюмерно-косметическая продукция, лекарственные средства, электронно-бытовая техника, драгоценные металлы, одежда, игрушки и алкогольная продукция.

«Заявка № 2020700144 на регистрацию фразы "Поехали!" в качестве товарного знака подана госкорпорацией "Роскосмос" в отношении широкого перечня товаров и услуг», — уточнил представитель Роспатента.

10 ноября стало известно, что «Роскосмос» планирует зарегистрировать в качестве товарного знака слово «Поехали!», которое космонавт Юрий Гагарин произнес перед полетом в космос, а также другие «исторические обозначения», чтобы оградить себя от недобросовестной конкуренции.

В сентябре в России на дне Балтийского моря нашли духи 300-летней давности и захотели их возродить. Отмечалось, что если основа парфюмерной композиции сохранилась, то специалисты попытаются восстановить аромат, которым пользовались аристократы.