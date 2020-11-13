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В стране и мире

«Пивные войска» признали оскорблением России

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Пивной магазин во Владивостоке под названием «Пивные войска» получил предупреждение за рекламу с изображением, похожим на государственный герб России. Об этом говорится на сайте управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в Приморье.

Антимонопольщики признали логотип с двуглавым орлом, который держит в одной лапе пивную кружку, а в другой — рака, обесцениванием и оскорблением официального государственного символа страны.

«Изменение стилистики незначительно, что позволяет однозначно ассоциировать изображение с государственной символикой», — говорится в сообщении. По итогам дела торговую точку признали нарушителем федерального закона «О рекламе».

Ранее в Приморье полиция нашла признаки неуважения к органам государственной власти в пародийном видеоролике, где вымышленный силовик, подполковник Алексей Андрейченко отказывает объяснить происхождение сумок с деньгами.

На этой неделе в ФАС впервые с момента основания сменился руководитель. Проработавший на этой должности 16 лет Игорь Артемьев стал помощником премьера Михаила Мишустина. Возглавил антимонопольную службу Максим Шаскольский, покинувший ради этого пост вице-губернатора Санкт-Петербурга.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Нормальные войска,я в них служу.

Гость||

А диванные войска норм? За кого воюем? Куда диван разворачивать?

Гость||

Орла заменить на ворона и норм .

Ну вообще признак низкого интеллекта и больной психики отсутствие чувства юмора

Имя: Гость
Комментарий:

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