«Пивные войска» признали оскорблением России

13.11.2020 | 10:50

Пивной магазин во Владивостоке под названием «Пивные войска» получил предупреждение за рекламу с изображением, похожим на государственный герб России. Об этом говорится на сайте управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в Приморье.

Антимонопольщики признали логотип с двуглавым орлом, который держит в одной лапе пивную кружку, а в другой — рака, обесцениванием и оскорблением официального государственного символа страны.

«Изменение стилистики незначительно, что позволяет однозначно ассоциировать изображение с государственной символикой», — говорится в сообщении. По итогам дела торговую точку признали нарушителем федерального закона «О рекламе».

Ранее в Приморье полиция нашла признаки неуважения к органам государственной власти в пародийном видеоролике, где вымышленный силовик, подполковник Алексей Андрейченко отказывает объяснить происхождение сумок с деньгами.

На этой неделе в ФАС впервые с момента основания сменился руководитель. Проработавший на этой должности 16 лет Игорь Артемьев стал помощником премьера Михаила Мишустина. Возглавил антимонопольную службу Максим Шаскольский, покинувший ради этого пост вице-губернатора Санкт-Петербурга.