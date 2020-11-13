Мурашко назвал недопустимыми задержки при тестировании на коронавирус

13.11.2020 | 17:10

Задержки при выдаче результатов тестирования на коронавирус недопустимы. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко на совещании с регионами, передает ТАСС.

Министр также назвал условие для работы лабораторий — по его словам, это должно происходить в круглосуточном режиме.

12 ноября Минздрав дал регионам новые рекомендации по борьбе с коронавирусной инфекцией. В приказе министерства сказано, что стоит организовать амбулаторные центры диагностики и лечения коронавируса, которые должны взаимодействовать с медицинскими учреждениями. Кроме того, центры стоит обеспечить автомобилями для транспортировки врачей и пациентов, а также доставки биоматериалов и медицинских препаратов.

Регионам также рекомендовали работать с пациентами, которые лечатся на дому, при помощи технологий телемедицины. Для этого медучреждение надо обеспечить необходимым оборудованием.

За последние сутки в России выявили 21 938 новых случая коронавируса в 85 регионах, 411 летальных исходов и 18 735 выздоровлений. С начала пандемии в стране зарегистрировали 1 880 551 заражение, 32 442 летальных исхода, 1 406 903 выздоровления.