В России выявили 21,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

12.11.2020 | 11:14

В России за последние сутки выявили 21 608 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в четверг, 12 ноября.

Наибольший суточный прирост зафиксирован в Москве (5997), Санкт-Петербурге (1667) и Московской области (729). Меньше всего заразившихся - в Чукотском (3) и Ненецком (8) автономных округах.

Также за последние сутки выздоровели и выписались 18 811 пациентов с COVID-19. Еще 439 скончались. Общее число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии в России составило 1 858 568. Из них 1 388 168 выздоровлений и 32 032 летальных исхода.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса по месту жительства может начаться в январе-феврале 2021 года. По его словам, к указанному времени в России будет производиться 5-6 миллионов доз вакцины в месяц. На данный момент вакцинация в стране ведется по производственному принципу - прививки делают врачам и учителям, объяснил Гинцбург.