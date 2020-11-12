Стало известно о запуске авиасообщения из России в популярную европейскую страну

12.11.2020 | 16:34

Авиасообщение между Россией и Кипром может возобновиться с 22 ноября. О предстоящем открытии популярного европейского направления сообщается на странице посольства России в Никосии в Facebook.

Как отмечается, еженедельные грузопассажирские рейсы на Кипр будет выполнять компания «Аэрофлот». Первый запланирован на воскресенье, 22 ноября, в 09:50 из аэропорта Шереметьево. Обратный рейс из Ларнаки назначен в тот же день в 13:50.

«Рейсы будут выполняться по воскресеньям, продажа билетов открыта на официальном сайте авиакомпании», - говорится в сообщении посольства.

Ранее сообщалось, что в ноябре для россиян могут также открыться Сейшельские острова, Эфиопия и Казахстан. Кроме того, планируется увеличение рейсов в ОАЭ, на Мальдивы и на Кубу.