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В стране и мире

Роспотребнадзор назвал наиболее подверженных пневмонии россиян

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В пресс-службе Роспотребнадзора назвали ТАСС россиян, наиболее подверженных внебольничной пневмонии.

Как заявили в ведомстве, взрослые городские жители ежегодно составляют 70 процентов среди всех заболевающих внебольничными пневмониями в России.

При этом заболеваемость внебольничными пневмониями неоднородна на территории страны, но несколько ниже в летние месяцы.

В Роспотребнадзоре заявили, что очаги внебольничных пневмоний появляются в семьях и организованных коллективах из-за несвоевременной изоляции больных с ОРВИ, нарушения работы вентиляции и несоблюдения требований по воздухообмену. Также очаги могут возникнуть из-за слишком большого количества работников в помещении или переохлаждения из-за низкой температуры воздуха.

Ведомство посоветовало россиянам вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, правильно и сбалансировано питаться, одеваться по погоде, соблюдать режимы проветривания и влажной уборки в помещениях, а также мыть руки с мылом.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что больше половины жителей России с коронавирусом сейчас имеют симптомы ОРВИ. Всего 19 процентов всех заболевших COVID-19 имеют пневмонию.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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