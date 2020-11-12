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В стране и мире

Правительство дало губернаторам новые поручения из-за коронавируса

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Главам российских регионов поручено при необходимости самостоятельно вводить ограничения из-за коронавируса, не допуская при этом негативных последствий для экономики, сообщается на сайте правительства России.

В поручении сказано, что руководители высших исполнительных органов государственной власти должны обеспечить надлежащий анализ эпидемиологической ситуации региональными оперативными штабами и на основе полученной информации принимать решения о необходимости новых мер, направленных на снижение заболеваемости. О результатах работы власти будут докладывать в Роспотребнадзор.

«Срок - до 16 ноября 2020 года, далее - еженедельно», - отмечается в публикации.

Также губернаторов обязали взять на личный контроль вопросы, касающиеся обеспечения медучреждений лекарствами и средствами защиты, а пациентов - медикаментами, создания резерва коек для зараженных.

Ранее власти Петербурга вслед за Москвой ввели новые ограничения из-за пандемии. На два месяца в городе запретят массовые мероприятия, приостанавливается работа кружков и секций, театры и кинотеатры могут быть заполнены зрителями только наполовину. Жителей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями переведут на удаленку.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Главам российских регионов поручено при необходимости самостоятельно вводить ограничения из-за коронавируса, не допуская при этом негативных последствий для экономики, сообщается на сайте правительства России.
А самостоятельно это как?Губернатор априори не может ограничивать свободы прописанные в Конституции РФ ,ну вообще ни как ,это прерогатива исключительно Президента РФ. Кроме того очень хочется видеть ПОДПИСАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ губернатором Белозерцевым,а не непонятные указы без его подписи.Так у нас правовое государство или не понятно что?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

не допуская при этом негативных последствий для экономики,
понятно чс карантина не будет.

Гость||

Гость писал(a):

не может ограничивать свободы прописанные в Конституции РФ
Ты как будто только родился кто эту филькину грамоту вообще читает.

Имя: Гость
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