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В стране и мире

Лавров объяснил нежелание Москвы поздравлять Байдена

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал итоги прошедших в США президентских выборах. Видео выступления главы МИД России опубликовано на Youtube-канале «RT на русском».

Лавров объяснил нежелание Москвы поздравлять кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена с победой, которую ему прочат крупные американские СМИ. «Если в чьих-то традициях направлять государственные поздравления на таких основаниях [подсчетов СМИ - прим. «Ленты.ру»], то мы ничего с этим не можем поделать, но у нас другой подход», - сказал представитель Москвы.

Министр также обратил внимание на разные позиции внутри США. «Если вы слышали заявление [госсекретаря США Майка] Помпео, то Госдеп пока тоже не признал американские выборы легитимными. Помпео призвал дождаться завершения подсчета голосов», - указал на позицию коллеги глава МИД России. Российский министр назвал избирательную систему в США «одной из самых архаичных в значимых странах».

По мнению Лаврова, при правлении Байдена межгосударственные отношения России и США изменятся не сильно, а внешняя политика будет похожа на проводимую при бывшем президенте Бараке Обаме. Лавров также подчеркнул, что «США глубоко расколоты», о чем говорят результаты голосования.

Ранее Помпео заявил, что процесс подсчета голосов избирателей все еще продолжается. «Мы должны убедиться, что юридический процесс полностью соблюден», - сказал он.

7 ноября Джо Байден, набравший, по данным СМИ, 290 голосов выборщиков при необходимых для победы 270, провозгласил себя избранным президентом США. В свою очередь действующий глава государства Дональд Трамп надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. Он считает, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны, «так как выборы еще не закончились».

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Лавров объяснил нежелание Москвы поздравлять кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена с победой, которую ему прочат крупные американские СМИ. «Если в чьих-то традициях направлять государственные поздравления на таких основаниях [подсчетов СМИ - прим. «Ленты.ру»], то мы ничего с этим не можем поделать, но у нас другой подход», - сказал представитель Москвы.
угу..

янушеску и лукашеску поздравили первыми.

а первого трижды в 2005 году. хотя он и не стал тогда президентом.

Гость||

Гость писал(a):

угу..

янушеску и лукашеску поздравили первыми.

а первого трижды в 2005 году. хотя он и не стал тогда президентом.

Уймись,за Байдена массовые фальсификации ,давно умершие голосовали,в тех штатах где он одержал победу количество голосовавших доходило до 130 + % ,если учесть что обычно голосуют не более 70 % по их статистике от всех имеющих право голоса.Думаешь более 70 миллионов в основном белых проголосовавших за Трампа оставят так просто Клинтоноидам победу ,да они скорее начнут гражданскую войну .

Гость||

Я поздравляю Байдена.

Гость||

Зачем сердить дедушку Байдена? А вдруг немного помягчает и чуток ослабит санкции? Неразумно выпендриваться и делать пальцы веером перед реальной сверхдержавой.

Гость||

Вата не может смириться с поражением своего агента Данилы Козыря. Всё кабенятся как кисельные барышни.

Гость||

12.11.2020 15:40|

Я поздравляю Байдена.

Я поздрааляю Путина!

Гость||

1. В Америке по почте голосуют давно (примерно 20% избирателей). А в некоторых штатах ВСЕМ избирателям перед выборами по почте присылают бюллетени и они сами решают, отослать ли заполненный бюллетень по почте обратно или придти на участок с ним лично в день голосования.

2.Контроль за присланными по почте бюллетенями очень жесткий. И конверт и сам бюллетень в конверте должны быть подписаны избирателем. Конверт снабжён специальным штрихкодом, который соответствует конкретному избирателю в базе данных.

Подпись избирателя сканируется и сверяется с подписью этого избирателя, которая уже есть у избирательной комиссии (в США прежде чем голосовать, каждый избиратель обязан заблаговременно зарегистрироваться, предоставив свою подпись). Если подпись чуть отличается, избирателю звонят и предлагают придти на участок лично. Именно поэтому подсчет присланных по почте бюллетеней шел так долго.

3. Все избирательные комиссии в США составлены из представителей обеих партий и общественности. Госслужащих, как в России там нет. Пресса, в том числе и оппозиционная, свободно контролирует процесс подсчета. Так что из-под блузки, как в России, ничего не вбросить. Только у Трампа было минимум 50 тысяч добровольцев- наблюдателей, помимо наблюдателей собственно от республиканской партии.

4. Голосование два раза или более ( российская "карусель") считается во всех штатах преступлением, в некоторых штатах тяжким- до 7 лет лишения свободы и/или до 100 тысяч долларов штрафа. Причем случаи реального осуждения в прошлом были, правда, в основном на местных выборах.

5. Никакого федерального избиркома "а-ля Памфилова" в США нет. Выборы проводятся по штатам, а там у власти как республиканцы, так и демократы. И мнение президента в Вашингтоне для них ничего не значит.

6. Юристы Трампа подали несколько десятков исков в суды против якобы имевших место фальсификаций. Все они были отвергнуты, так как никаких доказательств не было представлено. Суды там избираются населением и от президента никак не зависят.

Но главное в другом - в Америке в отличие от России сильно гражданское общество, оппозиция и пресса, которые просто не допустят никаких фальсификаций. Поэтому их там и нет.

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