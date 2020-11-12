Лавров объяснил нежелание Москвы поздравлять Байдена

12.11.2020 | 15:15

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал итоги прошедших в США президентских выборах. Видео выступления главы МИД России опубликовано на Youtube-канале «RT на русском».

Лавров объяснил нежелание Москвы поздравлять кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена с победой, которую ему прочат крупные американские СМИ. «Если в чьих-то традициях направлять государственные поздравления на таких основаниях [подсчетов СМИ - прим. «Ленты.ру»], то мы ничего с этим не можем поделать, но у нас другой подход», - сказал представитель Москвы.

Министр также обратил внимание на разные позиции внутри США. «Если вы слышали заявление [госсекретаря США Майка] Помпео, то Госдеп пока тоже не признал американские выборы легитимными. Помпео призвал дождаться завершения подсчета голосов», - указал на позицию коллеги глава МИД России. Российский министр назвал избирательную систему в США «одной из самых архаичных в значимых странах».

По мнению Лаврова, при правлении Байдена межгосударственные отношения России и США изменятся не сильно, а внешняя политика будет похожа на проводимую при бывшем президенте Бараке Обаме. Лавров также подчеркнул, что «США глубоко расколоты», о чем говорят результаты голосования.

Ранее Помпео заявил, что процесс подсчета голосов избирателей все еще продолжается. «Мы должны убедиться, что юридический процесс полностью соблюден», - сказал он.

7 ноября Джо Байден, набравший, по данным СМИ, 290 голосов выборщиков при необходимых для победы 270, провозгласил себя избранным президентом США. В свою очередь действующий глава государства Дональд Трамп надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. Он считает, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны, «так как выборы еще не закончились».