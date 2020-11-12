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В стране и мире

Глава Минздрава обратился к россиянам по поводу Нового года

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Глава Минздрава Михаил Мурашко обратился к россиянам и призвал соотечественников провести новогодние праздники с семьей, минимизировав контакты с другими людьми. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 11 ноября.

«Хотелось бы, конечно, обратиться к населению и в первую очередь попросить в этот сложный период минимизировать риски и спланировать (...) в новогодние праздники свою активность в таком формате, чтобы обезопасить себя и окружающих», - сказал он.

Ранее в среду члены партии «Коммунисты России» предложили правительству продлить выходные по случаю Нового года на две недели, до 24 января, в связи с ухудшением статистики по заболеваемости коронавирусом. По мнению членов партии, такая мера позволит защитить здоровье населения.

6 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам провести новогодние праздники дома. По ее мнению, в условиях пандемии лучше не выезжать из страны, так как существует риск закрытия границ.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Покажите пример, а за нами не "заржавеет".

Гость||

Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит!!!

Гость||

Заколебали эти эти советчики

Гость||

Да зачем нам эти корпоративы,на работе только и разговоров,отдали бы наличкой 5000 ,а каждый для себя сам решит,отнести их в ресторан или потратить на семью

Имя: Гость
Комментарий:

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