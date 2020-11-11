В России выявили 19,8 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

11.11.2020 | 11:50

В России за последние сутки выявили 19 851 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в среду, 11 ноября.

Больше всего заразившихся - в Москве (4477), Санкт-Петербурге (1574) и Московской области (701). Самый маленький суточный прирост зафиксирован в Чукотском (1) и Ненецком (8) автономных округах.

Кроме того, за последние сутки умерли 432 пациента с коронавирусом. Еще 18 616 человек выздоровели. Таким образом, с учетом обновленных данным, общее число случаев коронавируса в России с начала пандемии составило 1 836 960. Большинство заразившихся (1 369 357) выздоровели, еще 31 593 человека скончались.

Ранее заведующий лабораторией генетики РНК-содержащих вирусов Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени Мечникова Станислав Маркушин спрогнозировал период окончания высокой заболеваемости коронавирусом. По его словам, заболеваемость будет значительной до начала массовой вакцинации. С наступлением холодов ситуация с коронавирусом может ухудшиться в связи с началом эпидемии гриппа и трудностями массовой защиты от COVID-19.