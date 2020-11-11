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В стране и мире

В России утвердили новые требования к автомобильной аптечке

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Минздрав России утвердил новые требования к комплектации автомобильной аптечки для оказания первой помощи при ДТП. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Приказ вступит в силу с 1 января 2021 года и будет действовать до 1 января 2027 года.

Обновленные требования предполагают отказ от бинтов малых размеров, стерильных бинтов и бактерицидных пластырей. При этом в комплектацию включаются стерильные салфетки и медицинские маски. «Установить, что аптечки первой помощи (автомобильные), произведенные (укомплектованные) до дня вступления в силу настоящего приказа, подлежат применению в течение срока их годности, но не позднее 31 декабря 2024 года», - отмечается в приказе.

В отвечающую новым требованиям аптечку должно входить не менее двух медицинских нестерильных масок, медицинские перчатки, хотя бы одно устройство для проведения искусственного дыхания, кровоостанавливающий жгут, не менее четырех марлевых медицинских бинтов размером от 5 метров на 10 сантиметров и трех бинтов размером от 7 метров на 14 сантиметров. Помимо прочего, в комплекте должны быть медицинские марлевые стерильные салфетки, ножницы, рулонный лейкопластырь, футляр и инструкция по оказанию первой помощи. При этом водители обязаны следить за сроком годности всех составляющих и заменять их в случае необходимости.

9 ноября сообщалось, что в России собираются изменить правила оформления мелких ДТП. По данным газеты «Коммерсантъ», инициатива прорабатывается в МВД и правительстве Москвы. До конца недели планируется проанализировать столичную статистику смертей в результате «повторных» аварий, когда происходит столкновение автомобиля с другим транспортным средством, остановившимся на проезжей части в результате ДТП.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

и обязательно медсестра на заднем сиденье,а ещё лучше сразу купить реанимобиль

Имя: Гость
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