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В стране и мире

В России изменят конструкцию гробов из-за коронавируса

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Конструкцию закрытых гробов, в которых принято хоронить умерших от коронавируса, изменят, — их будут делать со стеклянными крышками, заявил директор ГБУ "Ритуал" Артем Екимов. Его слова передает ТАСС.

Такие меры, по его словам, необходимы для традиционного прощания с близкими. «ГБУ "Ритуал" ввело новую услугу прощания в закрытом гробу со стеклянной промежуточной крышкой», — сказал Екимов. Он уточнил, что промежуточная крышка из оргстекла будет монтироваться в дополнение к основной крышке.

В «Ритуале» также добавили, что в прощальных залах и на кладбищах столицы по-прежнему необходимо соблюдать социальную дистанцию и использовать индивидуальные средства защиты.

Ранее жители села Шабаново Кемеровской области похоронили родственника, заразившегося коронавирусом. Позже им сообщили, что мужчина жив. Прошли похороны, гроб был закрыт из-за подтвержденного коронавируса у пациента. Через несколько дней родственникам позвонил директор дома престарелых, где жил пожилой мужчина, и позвал на «опознание». Оказалось, что их дедушка жив и здоров.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Государствообразующее предприятие...

Гость||

Вот это они только и могут, а как избавить людей от заразы это не к ним.

Гость||

Так писали же что стекло лопается когда землю кидают. Совсем что ли?

Имя: Гость
Комментарий:

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