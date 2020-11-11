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В стране и мире

В Госдуме оценили возможность продлить новогодние праздники на две недели

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Региональные власти могут самостоятельно решать, какие ограничения вводить на фоне эпидемии коронавируса, в том числе стоит ли продлевать новогодние праздники. Так эту возможность оценила член комитета Госдумы по труду и соцполитике Ольга Павлова, сообщает РИА Новости.

«В этой связи предложение о введении нерабочих недель на федеральном уровне считаю избыточным», - сказала депутат, отметив, что эпидемиологическая обстановка во всех регионах разная.

Ранее члены партии «Коммунисты России» предложили правительству продлить выходные по случаю Нового года на две недели, до 24 января, в связи с ухудшением статистики по заболеваемости коронавирусом. Председатель ЦК партии Максим Сурайкин напомнил о весеннем опыте с нерабочими днями, которые оплачивались как рабочие дни. Коммунисты считают, что такая мера поможет замедлить распространение инфекции, сохранить здоровье граждан и избежать переполненных больниц.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Ага, за свой счёт, гуляй казак , с нас ничего не спрашивай, праздники братья и сёстры они и есть праздники ..

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Коммунисты считают, что такая мера поможет замедлить распространение инфекции, сохранить здоровье граждан и избежать переполненных больниц.
дешевый популизм для люмпенов.... люди должны работать, соблюдая санитарные нормы

Гость||

Гость писал(a):

люди должны работать, соблюдая санитарные нормы
И за нормальные деньги, а не за миску супа.

Гость||

Здорово.

Гость||

Гость писал(a):

Коммунисты считают, что такая мера поможет замедлить распространение инфекции, сохранить здоровье граждан и избежать переполненных больниц.
Всё верно говорите, вот только надо было в 1985 спохватиться, когда к власти пришел ставропольский комбайнер.

Гость||

Зачем столько выходных? Чтобы народ спился и обожрался? 3 дней недостаточно для празднования НГ?

Имя: Гость
Комментарий:

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