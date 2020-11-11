Сетевое издание|18+|Среда|11 ноя 2020|15:32
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Половина россиян захотела забрать деньги из банка

Печать

Почти половина россиян, 46 процентов, считают, что в настоящее время лучше забрать деньги из банков, если они там есть. Более трети, 36 процентов, напротив, полагают, что экономически рационально будет положить средства на вклад. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса ВЦИОМ.

Также исследование показало, что 70 процентов участников опроса считают верной стратегией как можно меньше расходовать деньги, чтобы сохранить большую сумму на будущее.

Однако каждый пятый (21 процент) указал, что лучше как можно быстрее потратить зарплату или пенсию на покупку того, что необходимо, а сбережения вложить во что-нибудь ценное. Положительно на вопрос о сбережениях ответили 65 процентов россиян, причем рублевые есть у 61 процента, в долларах и евро — у 8 и 6 процентов.

Респонденты также сообщили, что стараются следить за курсом рубля. Из них 22 процента мониторят котировки регулярно, а 41 процент — время от времени.

Соответственно, 61 и 46 процентов опрошенных решились дать прогноз стоимости доллара через три месяца и через год. В среднем они считают, что валюта вырастет до 85 и 90 рублей.

Ранее президент России Владимир Путин попросил россиян игнорировать курс рубля, поскольку главным качеством российской валюты является стабильность. В свою очередь первый вице-премьер Андрей Белоусов заметил, что существенное ослабление российской валюты не вызывает опасения у властей.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте