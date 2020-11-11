Половина россиян захотела забрать деньги из банка

11.11.2020 | 14:51

Почти половина россиян, 46 процентов, считают, что в настоящее время лучше забрать деньги из банков, если они там есть. Более трети, 36 процентов, напротив, полагают, что экономически рационально будет положить средства на вклад. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса ВЦИОМ.

Также исследование показало, что 70 процентов участников опроса считают верной стратегией как можно меньше расходовать деньги, чтобы сохранить большую сумму на будущее.

Однако каждый пятый (21 процент) указал, что лучше как можно быстрее потратить зарплату или пенсию на покупку того, что необходимо, а сбережения вложить во что-нибудь ценное. Положительно на вопрос о сбережениях ответили 65 процентов россиян, причем рублевые есть у 61 процента, в долларах и евро — у 8 и 6 процентов.

Респонденты также сообщили, что стараются следить за курсом рубля. Из них 22 процента мониторят котировки регулярно, а 41 процент — время от времени.

Соответственно, 61 и 46 процентов опрошенных решились дать прогноз стоимости доллара через три месяца и через год. В среднем они считают, что валюта вырастет до 85 и 90 рублей.

Ранее президент России Владимир Путин попросил россиян игнорировать курс рубля, поскольку главным качеством российской валюты является стабильность. В свою очередь первый вице-премьер Андрей Белоусов заметил, что существенное ослабление российской валюты не вызывает опасения у властей.