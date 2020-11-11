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В стране и мире

Инфекционист назвал причины тяжелого течения коронавируса

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Врач-инфекционист, главный врач ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков назвал причины тяжелого течения COVID-19 в беседе с URA.RU.

«Тяжесть заболевания COVID-19 зависит от дозы инфицирования и сопутствующих заболеваний человека», - объяснил специалист. По его словам, тяжелее всего коронавирусная инфекция может протекать у пациентов с ВИЧ, диабетом, онкологическими и сосудистыми заболеваниями и нарушением обмена веществ.

Специалист подчеркнул, что для защиты уязвимых групп населения необходимо использовать маски и перчатки.

В августе главный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил, что уберечь больных раком от коронавируса может помочь специальный режим. Он считает, что члены семьи, которые выходят из дома, должны соблюдать самодисциплину и установить у входа в дом «специальные корытца с жидкостью». Онколог также рекомендовал сразу уничтожать перчатки и защитную маску и надевать дома новую.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

"«Тяжесть заболевания COVID-19 зависит от дозы инфицирования и сопутствующих заболеваний человека»,!

Тяжесть зависит от упущенного времени. Если весной говорили, что не надо сидеть дома, срочно к врачу и в больницу, то теперь все иначе. К сожалению

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