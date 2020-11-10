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В стране и мире

В России выявили 20,9 тысячи новых случаев коронавируса

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В России за последние сутки выявили 20 977 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале во вторник, 10 ноября.

Наибольший суточный прирост зарегистрирован в Москве (5902), Санкт-Петербурге (1485) и Московской области (685). Меньше всего заразившихся - в Чукотском (6) и Ненецком (8) автономных округах.

Кроме того, за сутки в России скончались 368 пациентов с коронавирусом. Еще 15 600 человек выздоровели и выписались из больниц.

Таким образом, с учетом обновленных данных коронавирусом заразились в общей сложности 1 817 109 россиян. Большинство (1 350 741) выздоровели. Еще 31 161 человек умерли.

Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ, кандидат медицинских наук Максим Гультяев заявил, что коронавирус со временем переместится в разряд сезонных заболеваний, обостряясь на фоне изменений погоды. Однако четвертой волны инфекции, по его словам, в 2021 году ждать не стоит. Гультяев подчеркнул, что к следующему году медицинская система будет во всеоружии.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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