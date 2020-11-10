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В стране и мире

В России ускорилась убыль населения

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Естественная убыль населения в России ускорилась в период с января по июль 2020 года, следует из отчета Счетной палаты.

В период с января по июль текущего года убыль населения увеличилась более чем на 30 процентов и составила 316,3 тысяч человек. В среднем по стране число умерших в 1,4 раза превысило число родившихся, в аналогичном периоде прошлого года - в 1,2 раза. При этом в 41 российском регионе это превышение составило 1,5-2,4 раза.

За первое полугодие число родившихся россиян составило 811,7 тысячи человек, что на 5,7 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Во время ограничений из-за коронавируса миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения на 20,6 процента.

Также сократилась численность экономически занятых россиян. В 2020 году она уменьшилась почти на 1,6 миллиона, составив 70,5 миллиона. В сентябре уровень безработицы достиг максимума с 2012 года - 6,3 процента. Всего в России выявлено 4,3 миллиона безработных граждан.

В октябре стало известно, что, согласно прогнозу правительства из обновленной версии единого плана по достижению национальных целей до 2030 года, население России к концу года может уменьшиться на 352,5 тысячи человек, а к 2024 году - на 1,2 миллиона. В предыдущей версии документа, подготовленной в августе, были указаны более оптимистичные цифры. К концу 2020 года ожидалась убыль населения на уровне 158 тысяч, а в 2022 году прогнозировался рост. Новый прогноз министры составляли с учетом объективных реалий и не подгоняли под необходимые показатели.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В период с января по июль текущего года убыль населения увеличилась более чем на 30 процентов и составила 316,3 тысяч человек.
Это к войне.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Естественная убыль населения в России ускорилась в период с января по июль 2020 года, следует из отчета Счетной палаты.
Уже убыль населения они называют естественным процессом, якобы так и должно быть.

Гость||

Умрут все, здесь никто не останется, потому переживать не надо, без обид будет.

Гость||

Это всего лишь отрицательный рост!

Гость||

Гость писал(a):

Умрут все, здесь никто не останется, потому переживать не надо, без обид будет.
А Вечный Жид?

Гость||

Зато пенсионный подняли . Не доживают люди . Это ведь зверье где то нашли долгожителей на пальмовом масле и другом дерьме . Что то на кладбищах по табличкам молодые и предпенсионеоы в основном .

Что ещё то ждать , если производство развиваться по планам нельзя ,а вот план по смерти у губеров должен быть - зверье . Думайте кого выбираете

Гость||

А поправки уже действуют или нет?

Имя: Гость
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