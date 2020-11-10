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В стране и мире

В Минздраве назвали процент занятых больничных коек для пациентов с COVID-19

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В России занято 82 процента больничных коек для пациентов с коронавирусом, в 53 субъектах страны наблюдается дефицит коечного фонда. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС в понедельник, 9 ноября.

По его словам, всего в стране развернуто 260 тысяч коек. На дому лечатся 75 процентов больных COVID-19.

«Разворачиваются также койки долечивания, для того чтобы та койка, которая оснащена максимальной реанимационной защитой и кислородом, была задействована именно для острых пациентов», - добавил министр. Кроме того, по его словам, разворачиваются и так называемые провизорные койки - они нужны для лечения пациентов, у которых «диагноз еще находится под вопросом».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом ухудшается и остается крайне тяжелой в 33 регионах страны. Она добавила, что в стадии стабилизации находятся 46 субъектов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В России занято 82 процента больничных коек
В Чечне тесты и лекарства доступны, больных лечат?

Имя: Гость
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