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В стране и мире

Россиян ограничат в снятии денег в магазинах

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Центробанк рекомендовал банкам ограничить максимальную сумму снятия наличных с карт на кассах магазинов, говорится в информационном письме, опубликованном на сайте регулятора.

Лимит по обналичиванию пластиковых карт составит пять тысяч рублей в день и 30 тысяч в месяц. При этом будут учитываться все карты, открытые на имя одного человека в одном банке, — со всех них в совокупности нельзя будет снять больше, чем предусмотрено лимитами.

В качестве причины введения ограничений ЦБ указал необходимость «минимизировать риски вовлечения торгово-сервисных предприятий (ТСП), предоставляющих услугу cash-out, в противоправную деятельность».

Таким образом регулятор борется с незаконным обналичиванием средств, которые потом могут использоваться для отмывания полученных преступных путем доходов и финансирования сомнительных сделок. Согласно статистике ЦБ, одними из основных каналов незаконного обналичивания и оказания теневых финансовых услуг являются строительный сектор, сфера торговли и услуг.

Также ЦБ рекомендует магазинам обналичивать средства с карты только при совершении ее держателем покупки. По корпоративным картам, в том числе принадлежащих индивидуальным предпринимателям, услугу предоставлять нельзя.

Работающие в России платежные системы запустили пилотный проект по снятию денег с карт на кассах магазинов в 2018 году. Все присоединившиеся банки уже установили ограничение на снятие — не более пяти тысяч рублей за одну операцию. Однако лимиты до сих пор устанавливались кредитными организациями добровольно.

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Источник — lenta.ru
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