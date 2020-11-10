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В стране и мире

Российским мусульманам запретили браки с иноверцами

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Духовное управление мусульман России запретило браки с иноверцами. Об этом говорится в вынесенном организацией богословском заключении.

В документе отмечено, что «межконфессиональные браки недопустимы и возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия». Только он, по словам представителей управления, может разрешить ситуацию, приняв во внимание все обстоятельства конкретного случая.

«Одним из нежелательных последствий смешанных браков является и то, что союз мусульман-мужчин с представительницами людей Писания в определенной степени уменьшает шансы мусульманок найти супруга-единоверца, вынуждая их выходить замуж за немусульман, что канонически запрещено», — сообщили там.

В брак с мусульманином может вступить только та немусульманка, которая выражает готовность следовать предписаниям Корана. В духовном управлении убеждены, что такое условие необходимо, поскольку двух близких людей должны связывать единые жизненные ценности для прочности союза.

Ранее муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин заявил, что все, осмелившиеся осквернить имя пророка Мухаммеда, являются «жалкими моральными уродцами».

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Хорошо там наверно, в средневекойве то?

Гость||

Русские проститутки всем подряд дают,поэтому русских скоро не будет.

Аллах правильный путь укажет мусульманам.

Гость||

+100500

Гость||

В Коране же разрешены браки с людьми писания? Аллах разрешил, а люди против его воли? Это не выводит из ислама? Такое самовольство?

Гость||

Не забудьте ввести крепостное право

Гость||

шёл 21 век...

Гость||

Муллы проводят обряды,расписывают только в путь.Подороже , конечно.Реалии современности.

Гость||

Да уж Россия совсем провалилась в средневековье это ужас.

Гость||

Новости светского государства )) это оскорбляет чувства других верующих, нех ставить свою религию выше других.

Гость||

Ессно, переврали. Там же:

"Возникает вопрос: может ли мусульманин взять в жены представительницу людей Писания (христианку или иудейку)? Ведь Коран разграничивает эти две категории людей: язычников и людей Писания, отмечая для каждой из них свои особенности. Основой в вопросе женитьбы мусульманина на представительнице людей Писания (христианками и иудейками)согласноисламскомуканоническому законодательствуявляется дозволенность. Главным аргументом в этом вопросе является следующий аят: “[Отныне] стало разрешенным для вас [употреблять в пищу] все хорошее [приятное с точки зрения здорового общечеловеческого восприятия]. Также разрешена для вас пища людей Писания, а ваша пища разрешена для них. Разрешено вам женитьсяна благочестивых из числа мусульманок и благочестивых из числа женщин людей Писания (христианках и иудейках)"

гребень||

религия это "связь" с Богом, но как тогда понять обстоятельство что для Бога все люди одинаковы и все любимы, а судит Он их поступкам друг к другу а религии делят на то сколько Ему поклонились, в какой одежде, перед какими ликами или без них итп а иногда и подстрекают к насилию поклонников одного типа по отношению к другим, то есть идти против Бога по сути

Гость||

Гость писал(a):

Ессно, переврали. Там же:
Ан, нет. Действительно запретили.

Гость||

Уродцами являются те, кто превратил служение Аллаху в бизнес,тем самым отталкивая людей от Веры.

Гость||

Любой авраамизм вреден.

Гость||

в Москве согласно статистике больше половины мусульмане....православных уже меньше в разы.

а теперь вопрос . что будет если у мусульман рождаемость в разы выше чем у христиан, лет этак через десять?

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Имя: Гость
Комментарий:

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