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В стране и мире

Пашинян, Алиев и Путин договорились о прекращении войны в Карабахе

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин договорились о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Об этом армянский премьер сообщил в Facebook.

«Дорогие соотечественники, сестры и братья. Я лично принял очень тяжелое решение для себя и всех нас. (...) Это решение я принял в результате глубокого анализа военной ситуации и признательности людей, которые лучше всего обладают ситуацией», — написал он.

Пашинян назвал текст заявления «невероятно болезненным» лично для него и для всех армян. Он подчеркнул, что принял это решение исходя из убеждения, что это лучшее решение в сложившейся ситуации. Пашинян также пообещал рассказать все подробности соглашения в ближайшее время.

«Я встаю на колени перед всеми нашими жертвами. Мы боролись до конца. И мы победим», — заключил он.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Дай бог всем мира над головой!

Гость||

Так это для этого надо было сбить наш вертолет и чтобы наши военные погибли?

Гость||

Мир на бумаге, да ещё в онлайновом режиме. Жалко наших ребят. В мясорубку отправились.Обе стороны их ненавидят.

Гость||

Российская Федерация отправила в Нагорный Карабах 31-ю гвардейскую десантно-штурмовую бригаду, дислоцированную в Ульяновске. "31-я бригада направляется в Нагорный Карабах! Кому нужна эта война? Удачи нашим ребятам", - видео с такой подписью опубликовал Гибатдинов. - вице-спикер заксобрания Ульяновской области

Все расходы лягут на Россию и ее уже лежащую экономику вместе с холопами. А они ох как не маленькие. И примерно равны будут бюджету пару ФО. При пересохших углеводородных трубах….так что поясочки придется в очередной раз затянуть

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