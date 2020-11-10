Пашинян, Алиев и Путин договорились о прекращении войны в Карабахе

10.11.2020 | 08:09

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин договорились о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Об этом армянский премьер сообщил в Facebook.

«Дорогие соотечественники, сестры и братья. Я лично принял очень тяжелое решение для себя и всех нас. (...) Это решение я принял в результате глубокого анализа военной ситуации и признательности людей, которые лучше всего обладают ситуацией», — написал он.

Пашинян назвал текст заявления «невероятно болезненным» лично для него и для всех армян. Он подчеркнул, что принял это решение исходя из убеждения, что это лучшее решение в сложившейся ситуации. Пашинян также пообещал рассказать все подробности соглашения в ближайшее время.

«Я встаю на колени перед всеми нашими жертвами. Мы боролись до конца. И мы победим», — заключил он.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались.