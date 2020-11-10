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В стране и мире

Госдума утвердила кандидатуры новых министров правительства России

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Госдума утвердила кандидатуры новых членов правительства России, которые предложил премьер-министр Михаил Мишустин в рамках новой процедуры формирования кабмина. Об этом сообщает РИА Новости.

Министром транспорта стал гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, главой Минприроды - бывший министр по Арктике Александр Козлов, главой Минстроя - бывший первый замминистра Ирек Файзуллин. Главой Минвостокразвития назначен глава Фонда развития Дальнего Востока Сергей Чекунков, а Минэнерго теперь руководит глава «Русгидро» Николай Шульгинов.

На должность 10-го вице-премьера Мишустин выдвигал кандидатуру главы Минэнерго Александра Новака, нижняя палата поддержала это назначение.

Накануне президент Владимир Путин произвел кадровые перестановки в правительстве. Он освободил Николая Цуканова от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе, Евгения Дитриха - от должности главы Минтранса, Дмитрия Кобылкина - от должности главы Минприроды, Владимира Якушева - от должности главы Минстроя. Последний назначен полномочным представителем главы государства в Уральском федеральном округе.

В Кремле отметили, что кадровые решения не связаны с неисполнением поручений президента. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, произошедшие перестановки в кабмине - это ротационный процесс.

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Источник — lenta.ru
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