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В стране и мире

Актер российского театра оказался мошенником в бегах

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Тюменский областной суд признал законным арест 40-летнего Антона Аверкина, который семь лет проработал актером в драматическом театре, находясь в розыске по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает Znak.com.

На заседании подсудимый заявил, что «семь лет скрывался не от следствия, а от народного гнева, то есть огромного количества потерпевших», его слова привел пресс-секретарь облсуда Виталий Лазарев.

Актера, оказавшегося мошенником в бегах, полиция нашла 17 октября. Бывшего директора тюменского авторынка «Мир-Авто» Аверкина объявили в федеральный розыск в 2013 году по обвинению в 85 эпизодах мошенничества, связанных с продажей машин. Ущерб оценивается в 70 миллионов рублей. По версии следствия, он заключал договоры с автовладельцами, которые сдавали транспортные средства на комиссионную продажу. Аверкин снимал машины с учета и оформлял договоры купли-продажи на себя без ведома их хозяев.

Сбежав от следствия, он устроился в Екатеринбурге без документов актером в «Театрон». Более того, Аверкин дорос до должности заместителя художественного руководителя театра. Он жил у актрисы, убедил ее уйти из группы и набрать кредитов на создание своего театра. Однако идея провалилась: деньги закончились, а бизнес не пошел. Актриса вернулась в «Театрон» и стала гастролировать.

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Источник — lenta.ru
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