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В стране и мире

Зеленский заразился коронавирусом

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Президент Украины Владимир Зеленский сдал положительный тест на коронавирус. О том, что он заразился, украинский лидер сообщил в Facebook.

«У меня [температура] 37,5, и желаю всем 36,6! Чувствую себя хорошо», — сказал он.

Глава государства добавил, что собирается продолжить исполнять свои обязанности на самоизоляции. «Большинство побороли COVID-2019. Я тоже смогу», — добавил Зеленский.

В последние недели на Украине наблюдается быстрый рост числа зараженных. Режим ЧС будет действовать до конца года. 5 ноября в стране был поставлен очередной антирекорд — за сутки COVID-2019 диагностировали у 9850 человек. Одновременно начало расти и число выздоровевших. В тот же день 5 ноября Минздрав зафиксировал рекордные 8378 выписанных пациентов.

Сейчас Украина разделена на четыре типа карантинных зон в зависимости от тяжести эпидемиологической обстановки. Власти продумывают введение дополнительных ограничений к уже действующим. В частности, речь может идти о карантине выходного дня. «Мы не можем ввести полный локдаун, на который пошла Европа», — объяснил министр здравоохранения Максим Степанов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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