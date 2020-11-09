Восстановлена картина устроенной солдатом бойни на аэродроме в Воронеже

09.11.2020 | 14:00

Следователи восстановили предварительную картину бойни, устроенной 20-летним солдатом-срочником Антоном Макаровым на военном аэродроме Балтимор в Воронеже. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Молодой человек был в наряде, в пять часов утра 9 ноября к нему подошел с проверкой дежурный по полку 38-летний майор Сергей Ермолаев. Он сделал замечание солдату, от которого тот впал в ярость. Макаров снял с пожарного щита топор, подкараулил майора и ударил его по голове. После этого он забрал у офицера табельный пистолет с патронами и выстрелил в него. Затем солдат пошел в комнату личного состава, там его заметили и отправили в наряд, но он стал стрелять по находившимся внутри военным.

Далее Макаров попытался построить оставшихся на аэродроме военных, крикнув им: «Встали, построились!» Один из них попытался сбежать и получил от стрелка пулю в спину. Макаров скрылся.

Следователи нашли на аэродроме восемь стреляных пистолетных гильз, у сбежавшего солдата осталось в обойме еще восемь патронов, уточняет «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале. В настоящее время военные, Росгвардия, МВД и ФСБ ведут поиск солдата. Он скрывается в пределах Воронежа.

Погибли дежурный по полку майор, 38-летний Сергей Ермолаев. Второй убитый - ефрейтор Сергей Кажокин. Также погиб рядовой Нинаил Акталиев.

Рядовой по фамилии Фирсов в ходе нападения получил два пулевых ранения в плечо и лопатку. Он госпитализирован и сейчас находится в реанимации.