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В стране и мире

Восстановлена картина устроенной солдатом бойни на аэродроме в Воронеже

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Следователи восстановили предварительную картину бойни, устроенной 20-летним солдатом-срочником Антоном Макаровым на военном аэродроме Балтимор в Воронеже. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Молодой человек был в наряде, в пять часов утра 9 ноября к нему подошел с проверкой дежурный по полку 38-летний майор Сергей Ермолаев. Он сделал замечание солдату, от которого тот впал в ярость. Макаров снял с пожарного щита топор, подкараулил майора и ударил его по голове. После этого он забрал у офицера табельный пистолет с патронами и выстрелил в него. Затем солдат пошел в комнату личного состава, там его заметили и отправили в наряд, но он стал стрелять по находившимся внутри военным.

Далее Макаров попытался построить оставшихся на аэродроме военных, крикнув им: «Встали, построились!» Один из них попытался сбежать и получил от стрелка пулю в спину. Макаров скрылся.

Следователи нашли на аэродроме восемь стреляных пистолетных гильз, у сбежавшего солдата осталось в обойме еще восемь патронов, уточняет «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале. В настоящее время военные, Росгвардия, МВД и ФСБ ведут поиск солдата. Он скрывается в пределах Воронежа.

Погибли дежурный по полку майор, 38-летний Сергей Ермолаев. Второй убитый - ефрейтор Сергей Кажокин. Также погиб рядовой Нинаил Акталиев.

Рядовой по фамилии Фирсов в ходе нападения получил два пулевых ранения в плечо и лопатку. Он госпитализирован и сейчас находится в реанимации.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Гость писал(a):

И когда раба требуют нагнуться
Бедняга ты, раз служил в таких условиях. А если не служил, как можешь рассуждать?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Молодой человек был в наряде, в пять часов утра
на аэродроме государства нато рядовой был в наряде с...метлой? или шваброй и вантузом? будучи укорённым, в марш-броске им был захвачен с пожарного щита топор...

или завязка была какой то другой?

Гость||

Тихий бред шокированного командира части,еще не протрезвевшего после вчерашнего.

Имя: Гость
Комментарий:

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