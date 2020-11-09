Устроивший бойню на аэродроме в Воронеже солдат задержан

09.11.2020 | 15:12

Солдат-срочник Антон Макаров, расстрелявший четырех человек в воинской части на военном аэродроме в Воронеже, задержан в селе Землянск. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

При задержании Макаров не сопротивлялся.

Уточняется, что он угнал автомобиль, пытаясь скрыться.

Ранее сообщалось, что, по одной из версий, молодой человек стрелял из мести в тех сослуживцев, с которыми у него был конфликт. Сначала 20-летний Макаров ударил топором с пожарного щита майора Сергея Ермолаева, дежурившего по полку и сделавшего ему замечание. Отобрав у него пистолет и 16 патронов, солдат не менее трех раз выстрелил в рядового Фирсова. Взяв в заложники ефрейтора по контракту Сергея Кожокина, который был водителем Ермолаева, и прячась за его спиной, Макаров прошел в спальное расположение батальона, включил свет, выстрелил три раза в рядового Нинаила Акталиева. После этого также тремя выстрелами он убил Кожокина.

Фирсов с двумя пулевыми ранениями был госпитализирован, но несмотря на медпомощь, скончался в больнице. Таким образом в результате ЧП погибли четыре человека.

По факту массового убийства было возбуждено уголовное дело.