Стало известно об отставке четырех министров в российском правительстве

09.11.2020 | 11:40

В российском правительстве сменятся пять министров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Четырех из них президент Владимир Путин отправит в отставку.

Своих постов лишатся главы Минэнерго Александр Новак, Минприроды - Дмитрий Кобылкин, Минстроя - Владимир Якушев и Минтранса - Евгений Дитрих. При этом министр энергетики Новак будет повышен до вице-премьера.

Кандидатом на пост министра энергетики считается глава энергохолдинга «Интер РАО» Борис Ковальчук, на пост министра строительства - первый заместитель Ирек Файзуллин. Преемником Дитриха называют главу Росавиации Александр Нерадько или гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева. Новым министром природных ресурсов будет назначен Александр Козлов, который руководил министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Об отставке Кобылкина, Дитриха и Якушева ранее сообщали источники «Коммерсанта». Отмечалось, что Дитрих может возглавить Белгородскую область, а Якушев сменит полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова. Новое место работы Кобылкина пока неизвестно.

Планируется, что на оперативном совещании о кадровых перестановках в правительстве объявит премьер Михаил Мишустин и предложит кандидатуры на освободившиеся должности. После этого их должна утвердить Госдума.

6 ноября российский лидер подписал закон о новом порядке формирования правительства, согласно которому кандидаты на должность министров назначаются после утверждения нижней палатой парламента.

«Считать будущие события "крупными кадровыми изменениями" невозможно - за ними не стоит ни перестройка правительства, ни крупные конфликты. Это явно текущие решения», - пишет газета «Коммерсантъ».