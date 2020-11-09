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В стране и мире

Россиян предупредили о затяжном похолодании

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС предупредил жителей европейской территории России о затяжном похолодании.

По его словам, холодные воздушные массы придут в начале недели. «Такая ситуация будет длиться долго. В течение всей недели будет такой характер погоды», - сообщил синоптик.

Однако Вильфанд заверил россиян, что такие температуры и соответствуют климатической норме для данного периода, хоть и покажутся резким и сильным похолоданием. «Именно в этот период, по климату, температуры становятся отрицательными», - пояснил он.

Ранее Вильфанд предсказал жителям азиатской территории страны аномально теплую погоду в течение ближайшей недели. В среднем отклонения от нормы в Западной Сибири составят 6-10 градусов, в Средней Сибири - 8-15 градусов. Исключением станет Якутия, где температура воздуха окажется около или чуть ниже нормы. Самые яркие аномалии будут наблюдаться в Красноярском крае в первой половине недели, когда температура будет выше климатической нормы на 20 градусов.

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Источник — lenta.ru
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