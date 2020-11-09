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В стране и мире

Россиян предложили массово увольнять ради будущего страны

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Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) проанализировали перспективы развития российской экономики и предложили массово увольнять неэффективных ради будущего страны, пишут «Ведомости».

По расчетам аналитиков, ежегодный рост ВВП на 3-3,5 процента, запланированный правительством, предусматривает увеличение производительности труда на 4-4,5 процента в год. В первую очередь показатель придется улучшать в обрабатывающих отраслях, поскольку потенциал его роста в добывающих секторах ограничен.

Таким образом, увеличение производительности в частном обрабатывающем секторе должно составлять примерно 5-6 процентов в год. Достичь такой цели, по мнению авторов доклада ЦМАКП, можно только в случае массовых сокращений. В противном случае российская экономика продолжит отставать в 2-2,5 раза от развитых стран и в 1,5 раза от большинства развивающихся по показателю производительности.

Задача по сохранению низкой безработицы и одновременно улучшению производительности труда заведомо невыполнима, констатируют авторы. В настоящее время правительство пытается компенсировать низкую производительность за счет развития высокотехнологичных отраслей и IT, однако их влияние на экономический рост в обозримом будущем останется небольшим и ограничится девятью процентами.

Эксперты советуют властям не препятствовать массовым увольнениям и вместо этого предоставить оставшимся без работы гражданам возможность переобучения, бесплатное жилье и другие социальные гарантии.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) проанализировали неэффективность своей работы для развития российской экономики и решили массово уволиться.

Гость||

Ради будущего страны надо закрыть ЦМАКП и подобные учреждения, которые неэффективным анализом и планированием довели страну до такого состояния.

Гость||

Да просто продолжать волновать ковид в СМИ и указах. Сами вымрут.

Гость||

Этих пи...болов уволить в первую очередь. Слишком много развелось "аналитиков".

Гость||

На кой нам какой-то рост на какие-то проценты. Без него жили и проживём.

Имя: Гость
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