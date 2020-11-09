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В стране и мире

Азербайджан признал вину в крушении российского вертолета Ми-24

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Азербайджан случайно сбил вертолет Ми-24 Военно-воздушных сил (ВВС) России над территорией Армении и приносит в связи с этим извинения российской стороне. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Азербайджана, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По данным ведомства, полет вертолета проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской границе в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения систем противовоздушной обороны (ПВО). В МИД Азербайджана отметили, что вертолеты ВВС России прежде не были замечены в указанном районе.

«В контексте указанных факторов и в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны, дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение. Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны», — говорится в сообщении ведомства.

О крушении российского воздушного судна стало известно ранее 9 ноября. Воздушное судно было сбито со стороны азербайджанского города Нахичевань. Данную информацию подтвердили в Министерстве обороны России. По официальным данным, Ми-24 сопровождал автоколонну военной базы России в Армении и подвергся огневому воздействию с земли из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК).

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Опять утрёмся?

Гость||

Гость писал(a):

Опять утрёмся?
А ты предлагаешь начать войну с Азербайджаном? Ты глупец или провокатор.

Гость||

ДА,ПУСТЬ ДАЛЬШЕ НАС УБИВАЮТ,ЕЩЕ НАРОЖАЕМ

Гость||

А может,отделаются помидорами?

Д-р Шаффхаузен||

А почему бы диаспору настойчиво не попросить купить взамен сбитого десяток новых вертолетов? Прямо очень попросить.

Гость||

Очень просить могут только у своего населения,знают,что не откажут.

Гость||

Хорошо,что вообще извинились,обычно никто не извинялся.Обычно говорили сами виноваты,что летаете там,где идут бои.

Гость||

Такой инцидент по сути уже как факт объявления войны,но войны не будет,она не нужна ни кому.

Гость||

Эрдоган проставится, Босфор без очереди проходить будем.

Имя: Гость
Комментарий:

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