Сетевое издание|18+|Воскресенье|8 ноя 2020|12:38
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

В России выявили 20,4 тысячи новых случаев коронавируса

Печать

В России за последние сутки выявили 20 498 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и борьбе с распространением инфекции в воскресенье, 8 ноября.

Больше всего новых заражений зарегистрировали в Москве (5751), Санкт-Петербурге (1331) и Московской области (644). Наименьшее число выявлено в Чечне (32) и Ненецком автономном округе (8).

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 1 774 334 заболевших в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 286 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 30 537 человек.

Ранее сообщалось, что число заражений коронавирусом в мире превысило 50 миллионов. К утру 8 ноября в мире зарегистрировано 50 263 885 случаев заражений коронавирусом. При этом более 1,25 миллиона случаев остаются активны, еще 35,54 миллиона человек излечились. С начала пандемии скончались 1 256 354 человека.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте