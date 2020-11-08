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В стране и мире

Россиян предупредили о возможной блокировке карт за небольшой перевод денег

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Россиян предупредили о возможной блокировке банковских карт за небольшой денежный перевод. Об этом агентству «Прайм» рассказал старший преподаватель кафедры «Банковское дело» Университета «Синергия» Антон Рогачевский.

Он объяснил, что при блокировании карт банки руководствуются федеральным законом «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и пособничеству терроризму».

По словам Рогачевского, к блокировке часто приводит сомнительная операция. По его словам, к таковой могут отнести даже «банальный перевод» денег с карты на карту. Зачастую это происходит при ведении владельцем предпринимательской деятельности.

«Если вы физическое лицо, то по закону не можете вести бизнес. Для этого нужна регистрация юридического лица или ИП, поэтому перевод с назначением платежа "покупка чего-либо", скорее всего, послужит причиной блокировки карты», — уточнил он.

Также эксперт пояснил, что причинами для блокировки может стать подозрительная активность. По словам Рогачевского, если вы совершаете много различных операций в разных направлениях за короткий период, то карту могут заблокировать. Подозрительным считается, когда на карту поступает много платежей в короткий срок.

Преподаватель напомнил, что наличие задолженности, в том числе по ЖКХ, штрафам и алиментам у владельца карты также может привести к блокировке.

«Чтобы разблокировать карту, особенно если ваши действия были легитимными, необходимо позвонить в банк и объяснить сотруднику происхождение средств. Не стоит забывать и о мошенниках, которые совершают звонки клиентам, говорят о блокировке карты и просят назвать реквизиты карты и CVV-код. Настоящий сотрудник банка не будет задавать эти вопросы для идентификации клиента», — посоветовал специалист.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

зато всех на карту "Мир" перевели!

Гость||

Мотовилов прав. Большевизм возвращается.

Гость||

Пойду корову резать, и курам бошки отрубать чувствуется скоро начнётся продразверстка!

Гость||

Гость писал(a):

08.11.2020 10:09
и соседям тоже)))))))))))))

Гость||

Для этого и переводят на МИР. Пенсионеры самый криминальный народ. Его надо вытравливать всеми доступными способами.

Гость||

Кому надо, те по старинке налом платят. Карты это зло!

Гость||

Гость писал(a):

Мотовилов прав. Большевизм возвращается.
Ошибка: рабовладельческий строй

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Мотовилов прав. Большевизм возвращается.
Ошибка: рабовладельческий строй
Это синонимы. Учи матчасть.

Гость||

Гость писал(a):

Это синонимы. Учи матчасть.
Видно плохо учился в БЕСПЛАТНОЙ школе, если белое и чёрное - синонимы для "умника". Как и БЕСПЛАТНАЯ медицина.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Это синонимы. Учи матчасть.
Видно плохо учился в БЕСПЛАТНОЙ школе, если белое и чёрное - синонимы для "умника". Как и БЕСПЛАТНАЯ медицина.
Это глупо. Я учился и калечился за счёт средств, отнятых у меня большевиками.

Гость||

Гость писал(a):

Это глупо. Я учился и калечился за счёт средств, отнятых у меня большевиками.
Кстати, давно уже в какой-то статье попались данные, что в советское время каждый работающий человек до 30 лет отрабатывал свое содержание государством - учеба, медицина, пенсия и пр. После 30-ти он уже работал чисто на государство.

Правда ли это, нигде подтвердить больше не удалось. Но вообще, если считать, что работать человек начинал в 18-22 года, то за очень малый срок до 30 лет, удивительно, что он свое содержание уже обеспечивал. Сколько же, получается, не доплачивали.

Гость||

Гость писал(a):

Сколько же, получается, не доплачивали.
Не доплачивали 100%. Давали только на выживание, квалификацию и доживание. Как бесплатным рабам.

Гость||

Какой большевизм? Неофеодализм

Гость||

Гость писал(a):

Какой большевизм? Неофеодализм
Брехня. Феодалы имели феоды и были независимы.

Имя: Гость
Комментарий:

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